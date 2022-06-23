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Валюта, авиатопливо и технологии. Британия ввела новые санкции против россии

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Валюта, авиатопливо и технологии. Британия ввела новые санкции против россии

Новина українською

Великобритания расширила санкции против россии из-за нападения на Украину. В частности, был введен запрет на экспорт в рф фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза.

Кроме того, Британия запретила экспорт в россию авиационного топлива и топливных добавок; экспорт товаров и технологий, имеющих отношение к химическому и биологическому оружию; предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

Также ограничения включают меры против товаров и технологий, необходимые в морских перевозках. Кроме того, расширены ограничения в отношении товаров для нефтепереработки и используемых в ней технологий.

Напомним, 16 июня правительство Великобритании объявило о введении санкции против главы русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченной по правам ребенка в россии Марии Львовской-Беловой и ряда других приспешников путина.

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В статье: санкции война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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