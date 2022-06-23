"Буревій". Появились первые видео применения украинской РСЗО на базе чешской Tatra T815-7

В социальных сетях активно распространяются первые видео применения реактивной системы залпового огня "Буревій" на базе Tatra.

Реактивная система залпового огня установлена ​​на шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8x8. Она была разработана специально для использования с 220-мм РСЗО. Tatra T815-7 – это чешский транспортно-логистический комплекс, созданный в 2008 году. Он также доступен с колесными формулами 4x4, 6x6, 10x10, 12x12, 10x8 и 12x8.

Модернизированная версия "Буревія" имеет современное шасси на базе Tatra, цифровую систему управления огнем, а также весь арсенал, что и советский аналог. Комплекс используется не только в военных целях, но и в гражданской сфере. К примеру, два года назад Чехия поставила 41 единицу Tatra T815-7 немецким пожарным в город Бранденбург.

В декабре 2021 года Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси Tatra для производства РСЗО "Буревій". Дальность стрельбы у установок достигает 65 км при использовании новых ракет.