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"Буревій". Появились первые видео применения украинской РСЗО на базе чешской Tatra T815-7

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"Буревій". Появились первые видео применения украинской РСЗО на базе чешской Tatra T815-7

Defence Express

Новина українською

В социальных сетях активно распространяются первые видео применения реактивной системы залпового огня "Буревій" на базе Tatra.

Реактивная система залпового огня установлена ​​на шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8x8. Она была разработана специально для использования с 220-мм РСЗО. Tatra T815-7 – это чешский транспортно-логистический комплекс, созданный в 2008 году. Он также доступен с колесными формулами 4x4, 6x6, 10x10, 12x12, 10x8 и 12x8.

Модернизированная версия "Буревія" имеет современное шасси на базе Tatra, цифровую систему управления огнем, а также весь арсенал, что и советский аналог. Комплекс используется не только в военных целях, но и в гражданской сфере. К примеру, два года назад Чехия поставила 41 единицу Tatra T815-7 немецким пожарным в город Бранденбург.

В декабре 2021 года Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси Tatra для производства РСЗО "Буревій". Дальность стрельбы у установок достигает 65 км при использовании новых ракет.

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В статье: война с Россией Буревій
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