Франция провела внезапные учения десанта в Эстонии
Для демонстрации солидарности союзников
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французские вооруженные силы провели внезапные военные учения в Эстонии, направив более 100 десантников в эту страну.
Как отмечает министерство обороны Франции, десантная операция, проведенная во вторник вечером и получившая название Thunder Lynx, "позволила в кратчайшие сроки высадить около 100 десантников" из 11-й воздушно-десантной бригады Франции "на территории, охраняемой эстонскими солдатами".
Поспешно организованные учения в Эстонии, которая является членом НАТО, были проведены для демонстрации "стратегической солидарности" на фоне российской войны в Украине.
"Десантная операция иллюстрирует возможности французских вооруженных сил вмешаться в случае чрезвычайной ситуации и поддержать страну-союзника", – говорится в заявлении министерства обороны Франции.
Стоит добавить, что после начала полномасштабной войны между Украиной и россией Франция направила около 500 солдат в Румынию в составе сил быстрого реагирования НАТО для укрепления восточного фланга альянса.
Напомним, ситуация в Балтийском регионе в последние дни резко обострилась после того, как Литва ввела экономическую блокаду Калининградской области. На россии пригрозили ответом.
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