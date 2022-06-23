Тех, кто любит гонять, тоже касается. В Киеве запрещают продажу и запуск фейерверков во время войны

Киевские власти запретили продажу и запуск фейерверков в Киеве во время войны. Также запрещается ездить на автомобилях, в которых отсутствует шумопоглотитель. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность".

"Да, первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск".

"Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины".