Реактивные системы HIMARS прибыли в Украину
Уже скоро будут бить по российским оккупантам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за эти «мощные инструменты». «Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», - написал Резников на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что 60 украинских военных прошли обучение работе с HIMARS.
Как известно, США должны были передать Украине четыре РСЗО. Решение Вашингтона предоставить Украине HIMARS вызвало истерику в москве, ведь эти системы способны поражать цели на территории россии. Впрочем, официальный Киев заявил, что не будет атаковать территорию россии, а использовать системы исключительно для того, чтобы выгнать оккупантов из Украины.
HIMARS способна поражать цели на расстоянии свыше 70 км обычным снарядом GMLRS калибром 227 мм.
Отметим, что Великобритания передаст Вооруженным силам Украины три реактивные системы залпового огня M270, а Германия пообещала три системы MARS.
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