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В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16

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Нужно быть готовым к переходу на новые виды самолетов

В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16

F-16, фото Lockheed Martin

Новина українською

Американские конгрессмены внесли законопроект о подготовке украинских летчиков на американских боевых самолетах.

Этот законопроект позволит Соединенным Штатам начать обучение украинских пилотов и технического персонала на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения Украине.

Инициаторами законопроекта стали конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Крис Хулахан, являющиеся ветеранами Воздушных Сил Соединенных Штатов.

В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 - изображение 1

Конгрессмен Кизингер с украинскими пилотами

«Как ветераны Воздушных Сил мы знаем, что в любом конфликте одно из первых действий – установление господства в воздухе. Судя по публичной информации, ни украинцы, ни россияне не установили преимущества в воздухе. Мы верим, что США и наши союзники НАТО могут помочь Украине изменить ситуацию в воздухе и дать украинским силам решающее преимущество в войне», – говорится в письме Кизингера.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Мілітарний

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