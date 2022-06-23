В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16
Нужно быть готовым к переходу на новые виды самолетов
F-16, фото Lockheed Martin
Американские конгрессмены внесли законопроект о подготовке украинских летчиков на американских боевых самолетах.
Этот законопроект позволит Соединенным Штатам начать обучение украинских пилотов и технического персонала на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения Украине.
Инициаторами законопроекта стали конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Крис Хулахан, являющиеся ветеранами Воздушных Сил Соединенных Штатов.
Конгрессмен Кизингер с украинскими пилотами
«Как ветераны Воздушных Сил мы знаем, что в любом конфликте одно из первых действий – установление господства в воздухе. Судя по публичной информации, ни украинцы, ни россияне не установили преимущества в воздухе. Мы верим, что США и наши союзники НАТО могут помочь Украине изменить ситуацию в воздухе и дать украинским силам решающее преимущество в войне», – говорится в письме Кизингера.
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