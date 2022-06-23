В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16

Американские конгрессмены внесли законопроект о подготовке украинских летчиков на американских боевых самолетах.

Этот законопроект позволит Соединенным Штатам начать обучение украинских пилотов и технического персонала на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения Украине.

Инициаторами законопроекта стали конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Крис Хулахан, являющиеся ветеранами Воздушных Сил Соединенных Штатов.

Конгрессмен Кизингер с украинскими пилотами

«Как ветераны Воздушных Сил мы знаем, что в любом конфликте одно из первых действий – установление господства в воздухе. Судя по публичной информации, ни украинцы, ни россияне не установили преимущества в воздухе. Мы верим, что США и наши союзники НАТО могут помочь Украине изменить ситуацию в воздухе и дать украинским силам решающее преимущество в войне», – говорится в письме Кизингера.