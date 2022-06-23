Речь идет не о деньгах или бизнесе, а об общей безопасности, - Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии санкций против России

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Израилю следует приобщиться к санкционному давлению против РФ.

Об этом он заявил во время общения со студентами Израиля, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте, что такое 2 тыс. разрушенных образовательных учреждений. Сколько это людей, сколько всего живого. Кем надо быть, чтобы бить артиллерией по университету, школе, детскому саду. Россия стала государством-террористом. Уверен, вы все знаете, что русская армия сделала с нашим Мариуполем. Этого города практически больше нет. Четыре месяца назад в городе было полмиллиона человек. Сейчас там, на выжженных развалинах, остается несколько десятков тысяч. Им угрожают инфекции, которые просто немыслимы в современном мире", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил народ Израиля за поддержку Украины.

"Но мы хотели бы поддержки от вашей власти... К сожалению, мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму. Когда правительства вводят санкции против России, речь идет не о деньгах или бизнесе, а о ценностях и общей безопасности... Япония, Австралия, США и многие другие страны уже присоединились к санкциям, равно как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии", - подчеркнул глава государства.