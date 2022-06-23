  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный: Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая
В тренде

Залужный: Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Главнокомандующий заявил, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону

Залужный: Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявляет, что украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции из-за огневого преимущества на стороне российских оккупантов, в то же время он назвал ситуацию на фронте контролируемой.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника.

Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" - написал Залужный в Телеграм в среду.

Читайте такжеРезников объявил, что немецкие САУ наконец-то доехали до Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде