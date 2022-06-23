Залужный: Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявляет, что украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции из-за огневого преимущества на стороне российских оккупантов, в то же время он назвал ситуацию на фронте контролируемой.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" - написал Залужный в Телеграм в среду.