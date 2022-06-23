Просто сделай это. Nike окончательно уходит из россии
Лапти - тоже хорошая обувь
фото из свободных источников
Ведущий производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. полностью уходит с российского рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В начале марта Nike приостановил операции и работу магазинов в России (за исключением франчайзинговых).
На сайте компании в РФ сообщается, что Nike принял решение уйти с российского рынка, в связи с этим сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе.
"Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - сообщается на сайте.
Всего в России было более 100 магазинов Nike.
Напомним, в начале марта Adidas заблокировал главный сайт и приложение для жителей России, объявив о закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора.
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