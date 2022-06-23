Просто сделай это. Nike окончательно уходит из россии

Ведущий производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. полностью уходит с российского рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В начале марта Nike приостановил операции и работу магазинов в России (за исключением франчайзинговых).

На сайте компании в РФ сообщается, что Nike принял решение уйти с российского рынка, в связи с этим сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе.

"Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - сообщается на сайте.

Всего в России было более 100 магазинов Nike.

Напомним, в начале марта Adidas заблокировал главный сайт и приложение для жителей России, объявив о закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора.