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ВСУ уничтожили российского военного, написавшего книгу "Ихтамнет"

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Стрелял по украинцам из зенитно-ракетных комплексов

ВСУ уничтожили российского военного, написавшего книгу "Ихтамнет"

Новина українською

В российских телеграмм-каналах сообщили о смерти старшего лейтенанта Ильи Мазаева в ходе войны с Украиной. При каких обстоятельствах оккупант был ликвидирован, не сообщается.

Мазаев был выпускником Тихоокеанского высшего военно-морского училища, командовал зенитно-ракетным взводом зенитно-ракетной батареи.

При этом среди россиян известен как автор книги "Ихтамнет", которая, судя по комментариям, описывает жизнь российских наемников. По данным базы Миротворец, настоящее имя Мазаева - Орлов Евгений Михайлович 1970 г.р. из Владивостока, он был наёмником в ЧВК Вагнер, также воевал в Сирии и Ливии.

Вот и в Украине Ильи Мазаева уже нет… Вообще, на свете больше нет.

ВСУ уничтожили российского военного, написавшего книгу "Ихтамнет" - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.06.2022 в 18:41
Земля стікловатою
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