ВСУ уничтожили российского военного, написавшего книгу "Ихтамнет"
Стрелял по украинцам из зенитно-ракетных комплексов
В российских телеграмм-каналах сообщили о смерти старшего лейтенанта Ильи Мазаева в ходе войны с Украиной. При каких обстоятельствах оккупант был ликвидирован, не сообщается.
Мазаев был выпускником Тихоокеанского высшего военно-морского училища, командовал зенитно-ракетным взводом зенитно-ракетной батареи.
При этом среди россиян известен как автор книги "Ихтамнет", которая, судя по комментариям, описывает жизнь российских наемников. По данным базы Миротворец, настоящее имя Мазаева - Орлов Евгений Михайлович 1970 г.р. из Владивостока, он был наёмником в ЧВК Вагнер, также воевал в Сирии и Ливии.
Вот и в Украине Ильи Мазаева уже нет… Вообще, на свете больше нет.
Популярное сейчас
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Забарный и Тоттенхэм? Это было бы слишком хорошо
- Знай наших: Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в сезоне
- Российские войска снова наступают на Харьков
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Зеленский: Цель оккупантов неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс
- 00:08 Украинские Гайдай: Россияне отказались от форсирования Северского Донца - боятся очередной "Белогоровки"
- 23:51 Украинские Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически