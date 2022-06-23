ВСУ уничтожили российского военного, написавшего книгу "Ихтамнет"

В российских телеграмм-каналах сообщили о смерти старшего лейтенанта Ильи Мазаева в ходе войны с Украиной. При каких обстоятельствах оккупант был ликвидирован, не сообщается.

Мазаев был выпускником Тихоокеанского высшего военно-морского училища, командовал зенитно-ракетным взводом зенитно-ракетной батареи.

При этом среди россиян известен как автор книги "Ихтамнет", которая, судя по комментариям, описывает жизнь российских наемников. По данным базы Миротворец, настоящее имя Мазаева - Орлов Евгений Михайлович 1970 г.р. из Владивостока, он был наёмником в ЧВК Вагнер, также воевал в Сирии и Ливии.

Вот и в Украине Ильи Мазаева уже нет… Вообще, на свете больше нет.