Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что санкции против рф могут "ударить бумерангом"
И назвал войну в Украине "кризисом"
фото из свободных источников
Китайский лидер КНР Си Цзиньпин перед виртуальной встречей глав государств БРИКС выступил с довольно резкой речью, в которой он осудил санкции как "оружие" мировой экономики и призвал к единству перед лицом финансовых проблем.
Он заявил, что война в Украине, которую он называет "кризисом", "забила тревогу для человечества". Введение санкций против России за полномасштабное нападение на Украину может, по его мнению, стать "бумерангом" и "палкой на два конца".
"Трагедии прошлого говорят нам о том, что гегемония, групповая политика и блоковая конфронтация не приносят ни мира, ни безопасности, они ведут только к войнам и конфликтам", — сказал он по видеосвязи.
"Украинский кризис — это еще один тревожный звонок для всех в мире. Он напоминает нам, что слепая вера в так называемую "позицию силы" и попытки расширять военные союзы и добиваться собственной безопасности за счет других только поставить себя перед дилеммой безопасности", — сказал Си.
По его словам, "политизация", "превращение мировой экономики в оружие" и "необоснованное" введение санкций могут наносить удар бумерангом.
Напомним, что в виртуальном заседании БРИКС, которое должно состояться в четверг, кроме китайского лидера примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонаро, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.
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