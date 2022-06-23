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Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что санкции против рф могут "ударить бумерангом"

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И назвал войну в Украине "кризисом"

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что санкции против рф могут "ударить бумерангом"

фото из свободных источников

Новина українською

Китайский лидер КНР Си Цзиньпин перед виртуальной встречей глав государств БРИКС выступил с довольно резкой речью, в которой он осудил санкции как "оружие" мировой экономики и призвал к единству перед лицом финансовых проблем.

Он заявил, что война в Украине, которую он называет "кризисом", "забила тревогу для человечества". Введение санкций против России за полномасштабное нападение на Украину может, по его мнению, стать "бумерангом" и "палкой на два конца".

"Трагедии прошлого говорят нам о том, что гегемония, групповая политика и блоковая конфронтация не приносят ни мира, ни безопасности, они ведут только к войнам и конфликтам", — сказал он по видеосвязи.

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"Украинский кризис — это еще один тревожный звонок для всех в мире. Он напоминает нам, что слепая вера в так называемую "позицию силы" и попытки расширять военные союзы и добиваться собственной безопасности за счет других только поставить себя перед дилеммой безопасности", — сказал Си.

По его словам, "политизация", "превращение мировой экономики в оружие" и "необоснованное" введение санкций могут наносить удар бумерангом.

Напомним, что в виртуальном заседании БРИКС, которое должно состояться в четверг, кроме китайского лидера примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонаро, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.

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В статье: война с Россией Си Цзиньпин
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Источник:
CNN

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