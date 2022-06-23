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ПАСЕ возложила ответственность за сбитый самолет рейса МН17 на россию

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Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно утвердила резолюцию

ПАСЕ возложила ответственность за сбитый самолет рейса МН17 на россию

Reuters

Новина українською

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно утвердила резолюцию о привлечении к ответственности виновных за сбитие самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

За резолюцию проголосовали 80 депутатов из 81, ни один не проголосовал против, один воздержался.

Во время голосования в сессионном зале присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр. 198 нидерландских граждан стали жертвами атаки на самолет.

"На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией", - отмечается в резолюции ПАСЕ.

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Ассамблея не сомневается, что уголовные суды Нидерландов, Европейский суд по правам человека, Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Международный суд (ICJ) своевременно вынесут решения об уголовной ответственности обвиняемых, а также об ответственности российского государства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и другими международными конвенциями, говорится в документе.

ПАСЕ обеспокоена, что российские власти не добросовестно сотрудничали с расследованием относительно безопасности полетов. В резолюции, в частности, отмечается: "Российские власти зашли так далеко, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду. В частности, версии, согласно которым украинский истребитель СУ25 или МиГ29 сбил MH17, были полностью опровергнуты, как и версия о том, что причиной крушения стала украинская ракета "Бук", выпущена из подконтрольной правительству территории".

Ассамблея призвала РФ сотрудничать с расследованием и извиниться перед семьями и друзьями жертв аварии за боль и страдания, вызванные дезинформацией.

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В статье: война с Россией
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