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Вышло эффектно. На Урале взорвалась газовая автозаправка - ВИДЕО

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Ни дня без бавовны на России

Вышло эффектно. На Урале взорвалась газовая автозаправка - ВИДЕО

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Новина українською

В Свердловской области РФ взорвалась автозаправочная станция.

Взрыв произошел в райцентре Талица - взорвалась газовая заправка. На месте работают МЧС. Огнем охвачено 70 кв. м.

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Видеозапись взрыва и пожара опубликована в соцсети.

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В статье: война с Россией
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