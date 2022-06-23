Вышло эффектно. На Урале взорвалась газовая автозаправка - ВИДЕО
Ни дня без бавовны на России
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В Свердловской области РФ взорвалась автозаправочная станция.
Взрыв произошел в райцентре Талица - взорвалась газовая заправка. На месте работают МЧС. Огнем охвачено 70 кв. м.
Видеозапись взрыва и пожара опубликована в соцсети.
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