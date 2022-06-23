  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них
В тренде

Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них

Общие новости
(1 голосов)

О поставках новейших ПВО рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник

Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них

фото из свободных источников

Новина українською

Германия передаст Украине новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны (ПВО), которого еще нет у немецкой армии.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро на средства немецкого правительства.

Также, по его словам, украинская сторона работает с Германией над поставками в короткой и среднесрочной перспективе.

"В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", - отметил Мельник.

Читайте такжеПосол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"

Он подчеркнул, что дипломатам удалось в тесном закулисном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро. Причем, за счет правительства Германии.

"За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", - добавил Мельник.

Отметим, по данным немецких СМИ, речь идет о поставке ракетной системы средней дальности IRIS-T SLS. С помощью увеличенной ракеты и благодаря радиолокационному наведению система может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км. Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде