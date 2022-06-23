Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них
О поставках новейших ПВО рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник
фото из свободных источников
Германия передаст Украине новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны (ПВО), которого еще нет у немецкой армии.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро на средства немецкого правительства.
Также, по его словам, украинская сторона работает с Германией над поставками в короткой и среднесрочной перспективе.
"В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", - отметил Мельник.
Он подчеркнул, что дипломатам удалось в тесном закулисном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро. Причем, за счет правительства Германии.
"За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", - добавил Мельник.
Отметим, по данным немецких СМИ, речь идет о поставке ракетной системы средней дальности IRIS-T SLS. С помощью увеличенной ракеты и благодаря радиолокационному наведению система может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км. Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.
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