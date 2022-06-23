  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза
В тренде

Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза

Общие новости
(1 голосов)

За данное решение проголосовали все 27 стран Евросоюза

Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидалось, главы государств и правительств Европейского Союза должны были дать Украине статус кандидата на членство.

Саммит начался с двухчасовым опозданием, однако, в итоге, за предоставление статуса проголосовали все главы стран Евросоюза.

Также такой статус получила и Молдова.

Из-за вторжения РФ Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС до рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.

17 июня Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен рекомендовала предоставить такой статус Украине и Молдове, тогда как ситуацию и реформы в Грузии сочли для этого недостаточными. Однако окончательное решение должны принять именно лидеры 27 стран ЕС, что и произошло сегодня.

Тем не менее, нужно отметить, что статус кандидата в члены ЕС стал лишь очередным, хотя и крайне важным шагом для Украины на пути в Евросоюз. Далее Украине, вероятно, потребуются годы реформ для полного соответствия критериям Брюсселя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.06.2022 в 21:54
З почином !
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде