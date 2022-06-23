Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза

В Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидалось, главы государств и правительств Европейского Союза должны были дать Украине статус кандидата на членство.

Саммит начался с двухчасовым опозданием, однако, в итоге, за предоставление статуса проголосовали все главы стран Евросоюза.

Также такой статус получила и Молдова.

Из-за вторжения РФ Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС до рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.

17 июня Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен рекомендовала предоставить такой статус Украине и Молдове, тогда как ситуацию и реформы в Грузии сочли для этого недостаточными. Однако окончательное решение должны принять именно лидеры 27 стран ЕС, что и произошло сегодня.

Тем не менее, нужно отметить, что статус кандидата в члены ЕС стал лишь очередным, хотя и крайне важным шагом для Украины на пути в Евросоюз. Далее Украине, вероятно, потребуются годы реформ для полного соответствия критериям Брюсселя.