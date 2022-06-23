Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза
За данное решение проголосовали все 27 стран Евросоюза
Getty Images/Global Images Ukraine
В Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидалось, главы государств и правительств Европейского Союза должны были дать Украине статус кандидата на членство.
Саммит начался с двухчасовым опозданием, однако, в итоге, за предоставление статуса проголосовали все главы стран Евросоюза.
Также такой статус получила и Молдова.
Из-за вторжения РФ Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС до рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза.
Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.
17 июня Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен
Тем не менее, нужно отметить, что статус кандидата в члены ЕС стал лишь очередным, хотя и крайне важным шагом для Украины на пути в Евросоюз. Далее Украине, вероятно, потребуются годы реформ для полного соответствия критериям Брюсселя.
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