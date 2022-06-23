В Киеве задержали несколько вражеских диверсантов
Об этом сообщают в Генштабе
СБУ
В Киеве задержали ряд диверсантов – у них обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы и блокпостов.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 23 июня.
"В Киеве задержали двух граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фотографии блокпостов. В Днепровском районе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с боевиками так называемых Л-ДНР", - сказал Громов.
По словам представителя Генштаба, Россия не отказывается от своих планов захватить территорию Украины и сорвать поставки вооружения, но Силы обороны "действуют едино и слаженно".
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