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Суд запретил партию Натальи Витренко

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Прогрессивная социалистическая партия Украины - RIP

Суд запретил партию Натальи Витренко

chesno.org

Новина українською

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины", которую возглавляет Наталия Витренко.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

Об этом говорится на странице суда в Facebook.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины", — говорится в сообщении.

Суд также решил передать средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других образований в собственность государства.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины " — пророссийская партия левого течения. Создана в Украине 20 апреля 1996 года, ее возглавляет Наталья Витренко. В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.

Ранее восьмой апелляционный админсуд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
23.06.2022 в 20:06
Да,она не вписывается в сегодняшнее время,но...Она единственная сила,которая ЗАЩИЩАЛА простой народ от капиталистов!!!Теперь его некому защищать,поздравляю!Слава капитализьму в Украине!
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ding31
23.06.2022 в 20:35
Вместе со своим сыном))
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aleks68
23.06.2022 в 21:39
не любишь капиталистов?переживаешь за "простой народ"?всё коммунизм строишь?не надорвись
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