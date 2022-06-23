Суд запретил партию Натальи Витренко

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины", которую возглавляет Наталия Витренко.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

Об этом говорится на странице суда в Facebook.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины", — говорится в сообщении.

Суд также решил передать средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других образований в собственность государства.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины " — пророссийская партия левого течения. Создана в Украине 20 апреля 1996 года, ее возглавляет Наталья Витренко. В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.