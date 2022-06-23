ВСУ остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, - сводка Генштаба за 23 июня

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 23 июня.

Идут сто двадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей.

На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крещение, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огненное влияние по подразделениям Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии, минометам и танкам по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее увлеченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецко, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения опрокидывания резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах населённых пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудару по позициям наших войск недалеко от Княжевки. С целью выявления изменений в положении наших подразделений и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся пять носителей высокоточного оружия.

Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, кафиры боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, производят задержания и аресты.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и избивают оккупантов в ближних боях.