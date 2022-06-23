Самоочищение. Черкасский городской совет поддержал петицию о запрете московского патриархата на территории города

Сегодня, 23-го июня, состоялась двадцать шестая сессия Черкасского городского совета. На рассмотрение сессии было вынесено 165 вопросов. 15 из них – отраслевые, а остальные 150 – земельные проекты решений, которые не рассматривались с момента начала в Украине полномасштабных военных действий.

Среди прочего депутаты также проголосовали за поддержание электронной петиции о запрете деятельности на территории города украинской православной церкви московского патриархата.

"Тем самым обязали департамент архитектуры расторгнуть договоры аренды земли с московским патриархатом", - говорится на официальном сайте горсовета.

Это не первый регион Украины, который на законодательном уровне запрещает церковь московского подчинения. Ранее о запрещении МП было проголосовано в Конотопе и Броварах.