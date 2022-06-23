В Киеве до конца войны запретили салюты и ездить без глушителей

Киевский горсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.

Об этом сообщил сайт КГВА со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве и передвижения по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно.

В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - сказал Кличко.

Согласно первому решению горсовета, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева запрещена продажа фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет движения в столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима военного положения на всей территории Украины.