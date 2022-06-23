Как в Израиле. Зеленский заявил о возможном изменении правил воинского призыва

Президент Владимир Зеленский заявил, что война с Россией вынуждает изменить правила призыва в Украине. В будущем это может коснуться юношей, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

По словам главы государства, сегодняшняя война заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться пользоваться им.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к студентам Израиля, его слова передает ТСН.

По его словам, модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в Украине в рамках реформ безопасности. Эту идею будут обсуждать с общественностью, заверил президент.

"То, что наши люди будут знать, как воевать, то, что большинство из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона, большое количество людей уже исчисляется в сотнях тысяч, они защищали наше государство сначала голыми руками, а затем уже с оружием в руках, говорит о том, что, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет, и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", – рассказал Зеленский.

Заметим, что в Израиле большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.