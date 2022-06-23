  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уссурийск и Владивосток. Россия перебрасывает в Украину солдат из самых отдаленных регионов страны
В тренде

Уссурийск и Владивосток. Россия перебрасывает в Украину солдат из самых отдаленных регионов страны

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Проехать 10 тысяч километров, чтобы те сгореть за 10 минут

Уссурийск и Владивосток. Россия перебрасывает в Украину солдат из самых отдаленных регионов страны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство России перебрасывает на территорию Украины солдат из самых отдаленных регионов. Речь идет о подразделениях, которые базируются в Приморском крае РФ, сообщает СтратКом ВСУ.

Отмечается, что на Донбасс прибыла 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (город Владивосток). До конца июня на временную оккупированную часть Запорожской области российское руководство собирается перебросить 83 отдельную десантно-штурмовую бригаду из Уссурийска.

Также было зафиксировано отправления эшелона с техникой в составе 12 реактивных систем залпового огня "Град" и 60 отдельную мотострелковую бригаду Восточного военного округа.

Читайте такжеHIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО

"12 РСЗО "Град" будут гнать в Украину 10 тысяч километров, чтобы те сгорели в Украине за 10 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, на войне в Украине погибли уже около 34 430 российских солдат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде