Уссурийск и Владивосток. Россия перебрасывает в Украину солдат из самых отдаленных регионов страны
Проехать 10 тысяч километров, чтобы те сгореть за 10 минут
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Руководство России перебрасывает на территорию Украины солдат из самых отдаленных регионов. Речь идет о подразделениях, которые базируются в Приморском крае РФ, сообщает СтратКом ВСУ.
Отмечается, что на Донбасс прибыла 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (город Владивосток). До конца июня на временную оккупированную часть Запорожской области российское руководство собирается перебросить 83 отдельную десантно-штурмовую бригаду из Уссурийска.
Также было зафиксировано отправления эшелона с техникой в составе 12 реактивных систем залпового огня "Град" и 60 отдельную мотострелковую бригаду Восточного военного округа.
"12 РСЗО "Град" будут гнать в Украину 10 тысяч километров, чтобы те сгорели в Украине за 10 минут", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба, на войне в Украине погибли уже около 34 430 российских солдат.
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