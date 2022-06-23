У Зеленского рассказали, каким образом война может закончиться в ближайшее время
Такую мысль высказал глава ОП Михаил Подоляк
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Внутренняя нестабильность в РФ может привести к окончанию войны против Украины в ближайшее время.
Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава ОП Михаил Подоляк.
"Даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время", - подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что вероятность долгого конфликта остается реальной из-за количества оружия у России. Это будет война "на истощение ресурсов" сторон конфликта.
Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина и Россия не прекратят войну как минимум до осени-зимы этого года. Ни одна из сторон не примет те результаты, которые есть сейчас, как победу в конфликте.
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