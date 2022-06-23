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У Зеленского рассказали, каким образом война может закончиться в ближайшее время

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Такую мысль высказал глава ОП Михаил Подоляк

У Зеленского рассказали, каким образом война может закончиться в ближайшее время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Внутренняя нестабильность в РФ может привести к окончанию войны против Украины в ближайшее время.

Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава ОП Михаил Подоляк.

"Даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время", - подчеркнул Подоляк.

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Он также добавил, что вероятность долгого конфликта остается реальной из-за количества оружия у России. Это будет война "на истощение ресурсов" сторон конфликта.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина и Россия не прекратят войну как минимум до осени-зимы этого года. Ни одна из сторон не примет те результаты, которые есть сейчас, как победу в конфликте.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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