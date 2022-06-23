Подоляк: В российско-украинских переговорах Абрамович выступает в качестве медиатора

Глава ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, какую роль в российско-украинских переговорах играет российский олигарх Роман Абрамович.

- Сейчас переговоры между Украиной и Россией на уровне делегаций прекратили?

- Они на паузе. Работает только гуманитарная подсекция, связанная с обменом пленными, гуманитарными коридорами, эвакуацией из зоны военных действий наших граждан. В том, что касается политико-дипломатической секции нет смысла, потому что продолжаются интенсивные бои на востоке страны. Россия ставит на то, что за счет существенного количественного преимущества сможет одержать какую-то тактическую военную победу. Нет смысла с таким соперником вести переговоры, потому что он нерационально будет отвечать на все встречные предложения.

- В гуманитарной части есть посредничество Романа Абрамовича?

- Роман Абрамович не член делегации, он является медиатором. Соответственно, его участие присутствует только как медиация. Он не член делегации ни с одной стороны, ни с другой. Мое отношение к нему просто нейтральное. Есть человек, занимающийся медиацией, установлением каких-то коридоров, возможностей переговорного процесса — не больше.

- Британское издание The Times написало, что Абрамович пытается обжаловать наложенные на него в ЕС санкции посредством письма от Давида Арахамии. Арахамия эту информацию не комментирует, но в письме утверждается, что благодаря Абрамовичу достигли соглашения о гуманитарных коридорах, которыми эвакуировали более 400 тысяч мирных жителей. Так ли это, знаете ли вы о письме?

- Некорректно мне задавать вопросы, которые совершенно корректно задавать только Давиду Арахамии.