Подоляк: В российско-украинских переговорах Абрамович выступает в качестве медиатора
Непосредственно в переговорах он участия не принимает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, какую роль в российско-украинских переговорах играет российский олигарх Роман Абрамович.
- Сейчас переговоры между Украиной и Россией на уровне делегаций прекратили?
- Они на паузе. Работает только гуманитарная подсекция, связанная с обменом пленными, гуманитарными коридорами, эвакуацией из зоны военных действий наших граждан. В том, что касается политико-дипломатической секции нет смысла, потому что продолжаются интенсивные бои на востоке страны. Россия ставит на то, что за счет существенного количественного преимущества сможет одержать какую-то тактическую военную победу. Нет смысла с таким соперником вести переговоры, потому что он нерационально будет отвечать на все встречные предложения.
- В гуманитарной части есть посредничество Романа Абрамовича?
- Роман Абрамович не член делегации, он является медиатором. Соответственно, его участие присутствует только как медиация. Он не член делегации ни с одной стороны, ни с другой. Мое отношение к нему просто нейтральное. Есть человек, занимающийся медиацией, установлением каких-то коридоров, возможностей переговорного процесса — не больше.
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- Некорректно мне задавать вопросы, которые совершенно корректно задавать только Давиду Арахамии.
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