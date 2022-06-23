В ответ на поставку HIMARS в госдуме пригрозили ударом по посольству США в Киеве

Депутат Госдумы РФ и заместитель комитета по нацобороне Юрий Швыткин заявил, что Россия должна нанести ракетный удар по зданию посольства США в Киеве в ответ на поставки в Украину пусковых установок HIMARS .

Его слова передает российская "Лента.ру".

"Это (поставка HIMARS ) в очередной раз подчеркивает движение шаг за шагом к Третьей мировой войне со стороны США. Следует понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение в Украину.

И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции "ДНР" и "ЛНР".

Моя позиция – нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны России, но нужно нанести более массированные удары.

Смотреть на это безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, другую мы не будем подставлять", - нервно верещал Швыткин.

Швыткина больше всего беспокоит, что при использовании установки HIMARS в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса его дальность составит более 195 километров. По его мнению, украинское военно-политическое руководство будет наносить этими комплексами удары по территории РФ.