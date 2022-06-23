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В ответ на поставку HIMARS в госдуме пригрозили ударом по посольству США в Киеве

Общие новости
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(1 голосов)

У заместителя комитета по нацобороне россии просто истерика

В ответ на поставку HIMARS в госдуме пригрозили ударом по посольству США в Киеве

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Депутат Госдумы РФ и заместитель комитета по нацобороне Юрий Швыткин заявил, что Россия должна нанести ракетный удар по зданию посольства США в Киеве в ответ на поставки в Украину пусковых установок HIMARS.

Его слова передает российская "Лента.ру".

"Это (поставка HIMARS ) в очередной раз подчеркивает движение шаг за шагом к Третьей мировой войне со стороны США. Следует понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение в Украину.

И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции "ДНР" и "ЛНР".

Моя позиция – нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны России, но нужно нанести более массированные удары.

Смотреть на это безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, другую мы не будем подставлять", - нервно верещал Швыткин.

Швыткина больше всего беспокоит, что при использовании установки HIMARS в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса его дальность составит более 195 километров. По его мнению, украинское военно-политическое руководство будет наносить этими комплексами удары по территории РФ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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aleks68
23.06.2022 в 21:32
и что это изменит мокшанские долб....бы?неужели вонючая помойка паРАША не обделается?рискните дебилы
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0
JudgeDredd (Киев)
23.06.2022 в 21:31
Цікава пропозиція. Враховуючи, що юридично, територія посольства є анклавом і належить до тієї держави, яку представляє (цитую вікіпедію). Тобто, це пропозиція нанести удар по території Сполучених Штатів. Ну-ну.
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+1
0
RicoRico (Кривой Рог)
23.06.2022 в 21:24
А що означає "на ротная міліція ЛНР, ДНР"?
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0
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