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Источник: На саммите ЕС по кандидатству Украины возникли трудности

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Есть страны, которые апеллируют к статусу Боснии и Герцеговины

Источник: На саммите ЕС по кандидатству Украины возникли трудности

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Риккард Йозвяк сообщает, что на саммите ЕС, который проходит в эти минуты и на котором решается судьба Украины относительно кандидатства в члены ЕС, возникли трудности. Эти трудности связаны с позицией некоторых стран по поводу статуса Боснии и Герцеговины.

Источник отмечает, что возникли осложнения, потому что некоторые страны считают, что статус кандидата заслуживают не только Украина и Молдова, но и Босния и Герцеговина. Переговоры продолжаются.

Напомним, что ранее Совет Европы рекомендовал предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вхождение в ЕС.

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В статье: война с Россией
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