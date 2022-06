Источник: На саммите ЕС по кандидатству Украины возникли трудности

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Риккард Йозвяк сообщает, что на саммите ЕС, который проходит в эти минуты и на котором решается судьба Украины относительно кандидатства в члены ЕС, возникли трудности. Эти трудности связаны с позицией некоторых стран по поводу статуса Боснии и Герцеговины.

the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well.