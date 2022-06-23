Источник: На саммите ЕС по кандидатству Украины возникли трудности
Есть страны, которые апеллируют к статусу Боснии и Герцеговины
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Брюссельский корреспондент Радио Свобода Риккард Йозвяк сообщает, что на саммите ЕС, который проходит в эти минуты и на котором решается судьба Украины относительно кандидатства в члены ЕС, возникли трудности. Эти трудности связаны с позицией некоторых стран по поводу статуса Боснии и Герцеговины.
the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2022
Источник отмечает, что возникли осложнения, потому что некоторые страны считают, что статус кандидата заслуживают не только Украина и Молдова, но и Босния и Герцеговина. Переговоры продолжаются.
Напомним, что ранее Совет Европы рекомендовал предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вхождение в ЕС.
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