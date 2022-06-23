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Собирают отпечатки пальцев. Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе

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Местным жителям запрещено покидать город

Собирают отпечатки пальцев. Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты проводят так называемую "перепись населения" в захваченном Мариуполе, требуя сдать отпечатки пальцев, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город", - говорится в сообщении.

На улицах города работают съемочные группы российских пропагандистских телеканалов, которые создают материалы об "налаживании жизни" в Мариуполе.

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По данным украинской разведки, под оккупацией цены на продукты питания продолжают расти. Цена полуторалитровой бутылки питьевой воды составляет около 100 грн, килограмма свинины – 600 гривен.

Кроме того, ГУР МО сообщает, что в городе работают так называемые "погребальные группы" оккупантов, которые за 10 тысяч гривен предлагают услуги по захоронению.

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В статье: война с Россией
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