Собирают отпечатки пальцев. Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе
Местным жителям запрещено покидать город
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Российские оккупанты проводят так называемую "перепись населения" в захваченном Мариуполе, требуя сдать отпечатки пальцев, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город", - говорится в сообщении.
На улицах города работают съемочные группы российских пропагандистских телеканалов, которые создают материалы об "налаживании жизни" в Мариуполе.
По данным украинской разведки, под оккупацией цены на продукты питания продолжают расти. Цена полуторалитровой бутылки питьевой воды составляет около 100 грн, килограмма свинины – 600 гривен.
Кроме того, ГУР МО сообщает, что в городе работают так называемые "погребальные группы" оккупантов, которые за 10 тысяч гривен предлагают услуги по захоронению.
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