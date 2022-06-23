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Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС, а на флагштоке перед Советом Европы подняли флаг Украины

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Украина - это Европа

Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС, а на флагштоке перед Советом Европы подняли флаг Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23-го июня 2022-го года, Украина официально получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. "За" проголосовали все 27 участников Евросоюза.

Событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за поддержку. Будущее Украины в Европейском союзе".

В то же время на флагштоке перед Советом Европы сегодня под вечер был поднят сине-желтый флаг Украины.

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В статье: война с Россией
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