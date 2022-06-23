Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС, а на флагштоке перед Советом Европы подняли флаг Украины

Сегодня, 23-го июня 2022-го года, Украина официально получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. "За" проголосовали все 27 участников Евросоюза.

Событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за поддержку. Будущее Украины в Европейском союзе".

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant ???????? a candidate status. It’s a unique and historical moment in ????????-???????? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

В то же время на флагштоке перед Советом Европы сегодня под вечер был поднят сине-желтый флаг Украины.