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Вышки Бойко продолжают гореть – спутниковый снимок NASA

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Потушить не могут третий день

Вышки Бойко продолжают гореть – спутниковый снимок NASA

worldview.earthdata.nasa.gov

Новина українською

Пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза", поврежденных после удара, предположительно, украинских военных, продолжается. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.

На изображениях NASA есть фильтр для обнаружения возгорания, которые используется для отслеживания лесных пожаров в мирное время, но во время войны также может выявлять место боевых действий.

Пожар на "вышках Бойко" продолжается с понедельника, 20 июня, когда российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в поражении буровых платформ.

21 июня пожар на платформах усилился. Тогда российские власти заявили, что огонь подошел к скважинам.

На снимках 22 июня было видно четыре очага пожара, на данный момент их только два.

Напомним, что 20 июня народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил об ударе Вооруженных сил Украины по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после аннексии Крыма.

Вышки Бойко продолжают гореть – спутниковый снимок NASA - изображение 1
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В статье: война с Россией
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