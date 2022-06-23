Оккупанты планируют провести фейковый "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
Об этом сообщает Центр национального сопротивления
фото из свободных источников
Оккупанты планируют провести фейковый референдум на временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожских областях. Однако мешает этому сопротивление жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Россияне даже назначили дату - 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести так называемый "единый день голосования", где, кроме фейкового референдума, будут проходить фейковые выборы в России. Примерно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк".
Однако в планах России есть проблема – сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их сменяют новые.
Ранее Центр национального сопротивления писал, что из-за сопротивления россияне не могут сымитировать добровольное вхождение оккупированных территорий в состав России. Учитывая тенденцию к его росту и подготовку к контрнаступлению ВСУ, имеем для россиян плохие новости", - говорится в сообщении.
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