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Оккупанты планируют провести фейковый "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления

Оккупанты планируют провести фейковый "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты планируют провести фейковый референдум на временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожских областях. Однако мешает этому сопротивление жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне даже назначили дату - 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести так называемый "единый день голосования", где, кроме фейкового референдума, будут проходить фейковые выборы в России. Примерно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк".

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Однако в планах России есть проблема – сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их сменяют новые.

Ранее Центр национального сопротивления писал, что из-за сопротивления россияне не могут сымитировать добровольное вхождение оккупированных территорий в состав России. Учитывая тенденцию к его росту и подготовку к контрнаступлению ВСУ, имеем для россиян плохие новости", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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