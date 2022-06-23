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"Нам не по дороге с российским Zомбилендом". Советник главы Офиса президента прокомментировал новый статус Украины

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Статус страны-кандидата

"Нам не по дороге с российским Zомбилендом". Советник главы Офиса президента прокомментировал новый статус Украины

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, прокомментировал предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единственная, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом".

Добавим, что сегодня, 23-го июня, Украина официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз. "За" проголосовали все 27 членов ЕС.

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В статье: война с Россией
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