"Нам не по дороге с российским Zомбилендом". Советник главы Офиса президента прокомментировал новый статус Украины
Статус страны-кандидата
Фото: Офіс президента України
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, прокомментировал предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единственная, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом".
Добавим, что сегодня, 23-го июня, Украина официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз. "За" проголосовали все 27 членов ЕС.
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Источник:Твиттер
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