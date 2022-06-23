"Нам не по дороге с российским Zомбилендом". Советник главы Офиса президента прокомментировал новый статус Украины

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, прокомментировал предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единственная, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом".