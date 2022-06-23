Официально. США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере 450 млн. долларов

Белый дом на своем официальном сайте объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Ранее этот пакет был анонсирован американскими СМИ.

Отметим, что в пакет войдут артиллерийские и реактивные системы залпового огня, а также патрульные катера. Этот пакет поступит в Украину не в рамках ленд-лиза, который (ленд-лиз) только готовят к поставкам.

Ранее, в частности, сообщалось, что в пакете будут и РСЗО "HIMARS".