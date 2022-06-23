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Официально. США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере 450 млн. долларов

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Белый дом сообщает

Официально. США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере 450 млн. долларов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Белый дом на своем официальном сайте объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Ранее этот пакет был анонсирован американскими СМИ.

Отметим, что в пакет войдут артиллерийские и реактивные системы залпового огня, а также патрульные катера. Этот пакет поступит в Украину не в рамках ленд-лиза, который (ленд-лиз) только готовят к поставкам.

Ранее, в частности, сообщалось, что в пакете будут и РСЗО "HIMARS".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Білий дім

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