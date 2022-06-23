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Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС

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Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Офис Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной пояснил, что на практике означает для Украины получение статуса кандидата на вхождение в ЕС.

- Статус кандидата открывает начало переговорам о членстве в ЕС. В ходе переговоров Украине передадут список реформ в 35-ти сферах с конкретными сроками, в которые нужно будет выполнить все.

- После получения статуса, Украина может претендовать на дополнительную финансовую помощь от Европы — pre accession assistance (IRA), которая предусмотрена для кандидатов и потенциальных кандидатов.

- Формально решение о кандидатстве не меняет европейских пошлин и не открывает рынок ЕС для украинских производителей. Однако независимо от статуса Украины 4-го июня ЕС на год отменил ввозную пошлину для украинской продукции. В конце июня также должен заработать транспортный безвиз с Европой.

- Статус кандидата позволит Украине быстрее интегрироваться в рынки ЕС, появятся возможности заключения отдельных секторальных соглашений.

Напомним, что за предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС проголосовали все 27 участников организации.

Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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