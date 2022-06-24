Яшкин: В россию точно не поеду. Жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь
Экс-футболист не собирается ездить в россию к родственникам
Скриншот: SportArena на YouTube
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин не планирует возвращаться в россию, хоть там и остались его родители.
"Возвращаться в Россию? А зачем? Очень жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь. Вот это жаль. Я туда точно не поеду. А с ними могу встретиться только за границей, если примут какой-то закон, или когда мне 60 исполнится. Если их как-то можно будет вытащить...
Но они тоже не поедут. Они "приросли", у них дача. У них все там. Я пытался сделать маме вид на жительство в Украине, но как раз начался ковид, и все инстанции закрылись. Документы лежат. В россии меня больше не увидит никто", — сказал Яшкин.
Напомним, Артем Яшкин – уроженец россии, но после того как стал игроком "Динамо", принял украинское гражданство и выступал за сборную страны.
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