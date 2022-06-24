Яшкин: В россию точно не поеду. Жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин не планирует возвращаться в россию, хоть там и остались его родители.

"Возвращаться в Россию? А зачем? Очень жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь. Вот это жаль. Я туда точно не поеду. А с ними могу встретиться только за границей, если примут какой-то закон, или когда мне 60 исполнится. Если их как-то можно будет вытащить...

Но они тоже не поедут. Они "приросли", у них дача. У них все там. Я пытался сделать маме вид на жительство в Украине, но как раз начался ковид, и все инстанции закрылись. Документы лежат. В россии меня больше не увидит никто", — сказал Яшкин.