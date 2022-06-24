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Яшкин: В россию точно не поеду. Жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь

Общие новости
(1 голосов)

Экс-футболист не собирается ездить в россию к родственникам

Яшкин: В россию точно не поеду. Жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь

Скриншот: SportArena на YouTube

Новина українською

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин не планирует возвращаться в россию, хоть там и остались его родители.

"Возвращаться в Россию? А зачем? Очень жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь. Вот это жаль. Я туда точно не поеду. А с ними могу встретиться только за границей, если примут какой-то закон, или когда мне 60 исполнится. Если их как-то можно будет вытащить...

Но они тоже не поедут. Они "приросли", у них дача. У них все там. Я пытался сделать маме вид на жительство в Украине, но как раз начался ковид, и все инстанции закрылись. Документы лежат. В россии меня больше не увидит никто", — сказал Яшкин.

Напомним, Артем Яшкин – уроженец россии, но после того как стал игроком "Динамо", принял украинское гражданство и выступал за сборную страны.

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В статье: Артем Яшкин война с Россией
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
24.06.2022 в 08:46
Не було його в Ниві. На початку 90 х в Ниві був Гашкін.
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+2
0
avatar
Степан Срака
24.06.2022 в 08:46
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+1
0
ihor7 (Тернопіль)
24.06.2022 в 08:29
А до Динамо він грав в Ниві. Тернопіль пам'ятає його.
Ответить
0
-3

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