ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена: какая сейчас ситуация на Луганщине

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:

"Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой. А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от русских снарядов окрестные деревни".

"23 июня и сегодня утром орки вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой".

"ВСУ придется отойти от Северодонецка. Наши защитники уже получили такую ​​команду. Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города – 80% жилых домов придется войска россии продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. На окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты. Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка орками шести "Точек-У".