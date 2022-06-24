  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена: какая сейчас ситуация на Луганщине
В тренде

ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена: какая сейчас ситуация на Луганщине

Общие новости
(1 голосов)

Подробности от того, кто постоянно в курсе событий

ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена: какая сейчас ситуация на Луганщине

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:

"Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой. А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от русских снарядов окрестные деревни".

"23 июня и сегодня утром орки вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой".

"ВСУ придется отойти от Северодонецка. Наши защитники уже получили такую ​​команду. Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города – 80% жилых домов придется войска россии продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. На окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты. Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка орками шести "Точек-У".

Читайте такжеООН: Война в Украине забрала жизни по меньшей мере 4662 гражданских, еще 5803 ранены

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/luhanskaVTSA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olеgуurсhak (Xмельницький )
24.06.2022 в 09:24
Нічого, головне, щоб відступ був доцільний. Кидати тисячі українців на безглузду смерть – ось цей злочин
Ответить
+2
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2022 в 09:49
Головне чужими іменами не підписуватись.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде