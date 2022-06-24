ВСУ придется отойти от Северодонецка, команда уже получена: какая сейчас ситуация на Луганщине
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Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:
"Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой. А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от русских снарядов окрестные деревни".
"23 июня и сегодня утром орки вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой".
"ВСУ придется отойти от Северодонецка. Наши защитники уже получили такую команду. Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города – 80% жилых домов придется войска россии продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. На окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты. Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка орками шести "Точек-У".
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