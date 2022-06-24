Politico: Зеленский недоволен Бакановым, он может сменить главу СБУ
Руководители Службы безопасности не справляются с вызовами войны, утверждают источники
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американское издание Politico сообщает, что Президент Владимир Зеленский стремится сменить главу СБУ Ивана Баканова на кого-то более подходящего, кто будет лучше справляться с работой в условиях войны.
Politico ссылается на четырех неназванных чиновников, близких к Президенту, и западному дипломату, консультировавшему Киев в контексте реформ СБУ.
Указывается, что когда-то близкие друзья Зеленский и Баканов сейчас крайне редко разговаривают. Президент недоволен провалом СБУ на юге страны, где подопечные Баканова не только бежали, но еще и помогали россиянам захватывать Херсон.
"Мы очень недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться", - цитирует издание на условиях анонимности высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому. "Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нам нужны навыки антикризисного менеджмента, которых, по нашему мнению, у него нет".
Напомним, что до избрания Зеленского Президентом Украины Иван Баканов никогда не работал в спецслужбах. Он являлся руководителем ООО "Студия Квартал-95", а затем руководил предвыборным штабом Зеленского.
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