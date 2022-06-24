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Politico: Зеленский недоволен Бакановым, он может сменить главу СБУ

Общие новости
(2 голосов)

Руководители Службы безопасности не справляются с вызовами войны, утверждают источники

Politico: Зеленский недоволен Бакановым, он может сменить главу СБУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американское издание Politico сообщает, что Президент Владимир Зеленский стремится сменить главу СБУ Ивана Баканова на кого-то более подходящего, кто будет лучше справляться с работой в условиях войны.

Politico ссылается на четырех неназванных чиновников, близких к Президенту, и западному дипломату, консультировавшему Киев в контексте реформ СБУ.

Указывается, что когда-то близкие друзья Зеленский и Баканов сейчас крайне редко разговаривают. Президент недоволен провалом СБУ на юге страны, где подопечные Баканова не только бежали, но еще и помогали россиянам захватывать Херсон.

"Мы очень недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться", - цитирует издание на условиях анонимности высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому. "Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нам нужны навыки антикризисного менеджмента, которых, по нашему мнению, у него нет".

Напомним, что до избрания Зеленского Президентом Украины Иван Баканов никогда не работал в спецслужбах. Он являлся руководителем ООО "Студия Квартал-95", а затем руководил предвыборным штабом Зеленского.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Politico

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Комментарии (4)
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Alex-696 (Немирів)
24.06.2022 в 08:36
Таки почало доходити, що вся зєшобла - тупоголовий збрід, який в керуванні державою повний нуль, від верху до низу. Від прєзє до глав ОДА.
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Romanik2806 (Киев)
24.06.2022 в 08:51
Друге ж діло гетьман, Порошенко. Луценко - кум гетьмана, голова СБУ. Другий кум, голова єкономіки. Сам же Порох вільно баригує з Рашкою, в частності з іншим кумом Пуйла, Медведчуком. Чомусь на мирній території склади рвалися один за одним, фабрика Президента працює в Ліпецьку. А що СБУ? а в СБУ кум сидить. Так і живемо. І все про всіх знають.
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-1
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armik (Киев)
24.06.2022 в 09:22
Скабєєва, ти геть методички переплутала. Цим уже 5 років.
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старий фан (Рівне)
24.06.2022 в 09:51
Іпать в тебе в голові полова.
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