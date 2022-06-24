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Есть разрушения. Оккупанты обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области из РСЗО

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Отомстим

Есть разрушения. Оккупанты обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области из РСЗО

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В ночь на 24 июня российские войска обстреляли Запорожскую область из реактивных систем залпового огня. Оккупанты попали в объект инфраструктуры, об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

"Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС. В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано".

Также орки ударили по Днепропетровской области, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко:

"Днепропетровщина. 24 июня. 07:40. Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум громадам – Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушение".

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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