Есть разрушения. Оккупанты обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области из РСЗО
Отомстим
В ночь на 24 июня российские войска обстреляли Запорожскую область из реактивных систем залпового огня. Оккупанты попали в объект инфраструктуры, об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.
"Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС. В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано".
Также орки ударили по Днепропетровской области, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко:
"Днепропетровщина. 24 июня. 07:40. Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум громадам – Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушение".
Популярное сейчас
- Проводит в среднем 32 минут за игру. Легенда Шахтера может сменить Бразилию на ОАЭ
- Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС
- Источник: На саммите ЕС по кандидатству Украины возникли трудности
- россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 12:20 Украинские Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе
- 09:07 Украинские Есть раненые: российские оккупанты ночью 6 раз обстреливали Ураганами Днепропетровщину
- 21:02 Украинские Ракетный удар по Днепропетровщине: Горит нефтебаза, пострадали одиннадцать человек (обновлено)