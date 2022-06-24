ВСУ показали одновременный запуск трех Точек У - ВИДЕО

Сухопутные войска ВСУ на своей странице в Фейсбуке опубликовали видео работы тактического ракетного комплекса "Точка У".

"Доброе утро! Мы из Украины! И прощайте русские оккупанты! Боевые пуски ТРК "Точка-У"", – подписали видео в Сухопутных войсках.

Заметим, что Точка У способна наносить удары на расстояние до 70 километров. Масса боевой части составляет около полутонны.