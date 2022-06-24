ВСУ показали одновременный запуск трех Точек У - ВИДЕО
Бьем оккупантов всеми доступными методами
Сухопутные войска ВСУ на своей странице в Фейсбуке опубликовали видео работы тактического ракетного комплекса "Точка У".
"Доброе утро! Мы из Украины! И прощайте русские оккупанты! Боевые пуски ТРК "Точка-У"", – подписали видео в Сухопутных войсках.
Заметим, что Точка У способна наносить удары на расстояние до 70 километров. Масса боевой части составляет около полутонны.
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
24.06.2022 в 09:19
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