Сотня оккупантов поехала домой. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 23 июня
А еще два десятка техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по 24 июня.
За четверг, 23 июня было уничтожено около 100 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 34530 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1507 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 759 (+3) ед,
- РСЗО - 241 (+1) ед,
- средства ПВО - 99 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 183 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед,
- специальная техника – 60 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Бахмутском направлениях.
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