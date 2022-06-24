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Сотня оккупантов поехала домой. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 23 июня

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А еще два десятка техники

Сотня оккупантов поехала домой. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 23 июня

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по 24 июня.

За четверг, 23 июня было уничтожено около 100 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 34530 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1507 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 759 (+3) ед,
  • РСЗО - 241 (+1) ед,
  • средства ПВО - 99 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 183 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
  • крылатые ракеты – 137 (+0),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед,
  • специальная техника – 60 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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