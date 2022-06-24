Украина отказалась выступать в соревнованиях Международной федерации дзюдо из-за россиян

Федерация дзюдо Украины разослала письма другим национальным федерациям, в которых сообщила, что отказывается от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до отстранения Федераций дзюдо россии и беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе.

ФДУ ясно аргументирует свою позицию. IJF позволила россиянам выступать на турнирах под нейтральным статусом, прокомментировав свое решение тем, что спорт должен нести мир. Но ФДУ напоминает, что ни один российский дзюдоист не выступил против нападения их страны на Украину, они финансируются из государственного бюджета, да еще многие из них являются действующими военнослужащими армии рф.

ФДУ крайне удивлена решением Международной федерации дзюдо, которая первой проигнорировала решение МОК об отстранении россиян. Тем более на фоне зверств, совершаемых россиянами на территории Украины.

"Все, кто мало-мальски следит за мировым спортом, понимают, что российские спортсмены являются ключевой частью пропаганды агрессивной политики этой страны. Говоря о россии и спорте никак нельзя говорить, что «спорт вне политики». Молчание российских и белорусских спортсменов и тренеров поддерживает войну против Украины и убивает тысячи украинских граждан», говорится в письме ФДУ, подчеркивая глубокое разочарование решением IJF.

Таким образом, как отмечает Суспільне, Украина точно не будет делегировать дзюдоистов на грендслем в Улан-Баторе, а также на ближайшие турниры в Венгрии (8-10 июля) и Загребе (15-17 июля). И будет бойкотировать все дальнейшие в том случае, если IJF не пересмотрит свое решение. Бойкот Украины турниров IJF повлияет на шансы делегировать команду на Олимпийские Игры. До конца 2022 года состоятся еще турниры серии Грендслем и гран-при – в Абу-Даби (21-23 октября), Баку (4-6 ноября) и Токио (3-4 декабря).