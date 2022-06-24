Directed by Robert B. Weide. В Алчевске российская ПВО поразила… саму себя
Просто это умная ракета, она сама поняла, куда ей лучше лететь
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Во временно оккупированном городе Алчевск Луганской области система противовоздушной обороны российских оккупантов "перехватила" саму себя.
Соответствующее видео в ночь на пятницу, 24 июня, обнародовали многие Telegram-каналы.
На ролике видно, как одна из вражеских ракет после запуска изменила траекторию и ударила по самой же системе ПВО, которая ее и выпустила.
Сегодня мы также сообщали о том, что во временно захваченном украинском городе Херсон подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов. Ранее в Херсонской области взорвали машину еще одного предателя, но тот получил лишь легкие ранения.
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