Directed by Robert B. Weide. В Алчевске российская ПВО поразила… саму себя

Во временно оккупированном городе Алчевск Луганской области система противовоздушной обороны российских оккупантов "перехватила" саму себя.

Соответствующее видео в ночь на пятницу, 24 июня, обнародовали многие Telegram-каналы.

На ролике видно, как одна из вражеских ракет после запуска изменила траекторию и ударила по самой же системе ПВО, которая ее и выпустила.

Сегодня мы также сообщали о том, что во временно захваченном украинском городе Херсон подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов. Ранее в Херсонской области взорвали машину еще одного предателя, но тот получил лишь легкие ранения.