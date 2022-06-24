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Directed by Robert B. Weide. В Алчевске российская ПВО поразила… саму себя

Общие новости
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Просто это умная ракета, она сама поняла, куда ей лучше лететь

Directed by Robert B. Weide. В Алчевске российская ПВО поразила… саму себя

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Новина українською

Во временно оккупированном городе Алчевск Луганской области система противовоздушной обороны российских оккупантов "перехватила" саму себя.

Соответствующее видео в ночь на пятницу, 24 июня, обнародовали многие Telegram-каналы.

На ролике видно, как одна из вражеских ракет после запуска изменила траекторию и ударила по самой же системе ПВО, которая ее и выпустила.

Сегодня мы также сообщали о том, что во временно захваченном украинском городе Херсон подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов. Ранее в Херсонской области взорвали машину еще одного предателя, но тот получил лишь легкие ранения.

Читайте такжеПогиб на месте. В Херсоне подорвали авто одного из самых известных коллаборантов

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В статье: война с Россией
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