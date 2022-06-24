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Комитет Сената поддержал резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

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Шаг за шагом к справедливости

Комитет Сената поддержал резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

Getty Images / Global Images Ukraine

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В четверг, 23 июня, Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал резолюцию с призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Следующий шаг – за Государственным секретарем США. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем очень значительную поддержку этой резолюции", – отметил Джеймс Риш, сенатор-республиканец от штата Айдахо.

Голосование в комитете не означает, что рф будет окончательно признано США государством-спонсором терроризма, – соответствующее решение должно приниматься администрацией Белого Дома. Эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря, как заявил Риш.

Госдеп вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции включают ограничение на получение помощи от США и запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения. На данный момент в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран, Сирия.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Голос Америки

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