Комитет Сената поддержал резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

В четверг, 23 июня, Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал резолюцию с призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Следующий шаг – за Государственным секретарем США. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем очень значительную поддержку этой резолюции", – отметил Джеймс Риш, сенатор-республиканец от штата Айдахо.

Голосование в комитете не означает, что рф будет окончательно признано США государством-спонсором терроризма, – соответствующее решение должно приниматься администрацией Белого Дома. Эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря, как заявил Риш.

Госдеп вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции включают ограничение на получение помощи от США и запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения. На данный момент в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран, Сирия.