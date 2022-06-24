Уничтожение российского Ка-52 украинский десантник посвятил своему одномесячному ребенку
Мило
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Чрезвычайно результативным в плане ликвидации вражеской техники выдались минувшие сутки для 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, выполняющей боевые задания на восточном направлении.
Десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями Львовской бригады ДШВ было уничтожено два БТРа и две БМД противника. Однако главным боевым достижением того дня стало уничтожение силами противовоздушной обороны российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".
"В тот день наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских вертолета Ка-52. Видимо, проводили авиаразведку. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла" и совершил пуск. Ракета попала в вертушку! С подбитого вертолета повалил густой черный дым", – рассказывает стрелок-зенитчик по имени Назар.
Также Назар отмечает, что уничтожение боевого вертолета захватчиков он посвятил своему ребенку, которому недавно исполнился месяц со дня его рождения.
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