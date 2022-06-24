россияне полностью оккупировали Горную громаду и почти разрушили мост в Лисичанск

российские войска полностью оккупировали Горную громаду Луганской области. По состоянию на утро 24 июня продолжаются бои в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщил глава громады Алексей Бабченко в эфире "Эспрессо".

"Идут незначительные локальные бои на окраинах, но враг зашел с двух сторон. Несмотря на то, что в районе Золотого был очень крепкий и надежный укрепленный район. Прорыв совершили по направлению Орехово – Тошковка".

Также орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет.