Глава российского МИДа сергей лавров сравнил ЕС и НАТО с нацистской Германией Адольфа Гитлера
Где его таблетки?
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Глава российского МИДа сергей лавров заявил, что Европейский союз вместе с НАТО собирает коалицию для войны с российской федерацией.
"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали. Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР".
"Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с российской федерацией. Будем смотреть на это все очень внимательно".
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