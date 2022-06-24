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Глава российского МИДа сергей лавров сравнил ЕС и НАТО с нацистской Германией Адольфа Гитлера

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(1 голосов)

Где его таблетки?

Глава российского МИДа сергей лавров сравнил ЕС и НАТО с нацистской Германией Адольфа Гитлера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава российского МИДа сергей лавров заявил, что Европейский союз вместе с НАТО собирает коалицию для войны с российской федерацией.

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"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали. Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР".

"Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с российской федерацией. Будем смотреть на это все очень внимательно".

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В статье: Сергей Лавров война с Россией
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Комментарии (1)
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lucky_guy
24.06.2022 в 14:35
Можна не цитувати цих коней-виродків на футбольному форумі. Всі ці заяви спрямовані виключно на руснявих довбо**бів, більше ніхто ці висери не сприймає як інформацію
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