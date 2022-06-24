Глава российского МИДа сергей лавров сравнил ЕС и НАТО с нацистской Германией Адольфа Гитлера

Глава российского МИДа сергей лавров заявил, что Европейский союз вместе с НАТО собирает коалицию для войны с российской федерацией.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали. Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР".