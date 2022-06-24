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СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ рф, в которую входил народный депутат Украины

Общие новости
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Вот так вот

СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ рф, в которую входил народный депутат Украины

СБУ

Новина українською

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба рф (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

По инициативе СБУ в отношении народного депутата Генеральным прокурором начато досудебное расследование. Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника народного депутата Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ россии с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами рф и Деркачем.

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По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп получал средства от ГУ ГШ рф для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Сам Колесников после задержания пошел на соглашение по обвинению и дал много интересных показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти частные охранные предприятия должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

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В статье: Андрей Деркач СБУ война с Россией
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Источник:
СБУ

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2022 в 15:16
Зеленський у 2019 використав цього деркача проти Байдена. А скільки ще там таких...
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2022 в 15:07
В нас депутат --- це або кримінальний злочинець, або якесь москальське лайно.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2022 в 15:18
Тому, що велика частина електорату така...
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0
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