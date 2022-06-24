Джошуа: Когда побью Усика, я снова получу заслуженное уважение
Британец уверен в своих силах
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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) высказался о предстоящем поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO).
"Я чувствую, что когда выйду и побью Усика, я снова получу заслуженное уважение. И мной будут восхищаться за то, что я настоящая легенда бокса. Я боролся за звание чемпиона мира в своем 16-м поединке в тяжелом весе. Мне кажется, что это немного недооценивают.
Это мой 12-й титульный поединок. Даже, несмотря на то, что мы собираем аншлаги на стадионах и хорошо быть популярным, я чувствую, что порой меня это не особенно волнует. Я просто хочу уважения в супертяжелом дивизионе", - сказал Джошуа.
Напомним, в прошлом поединке Энтони Джошуа проиграл Александру Усику по очкам. Матч-реванш назначен на 20 августа. Бой состоится в Саудовской Аравии.
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