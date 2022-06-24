"Содержать журнал сейчас - это генерировать убытки". Франков - о закрытии еженедельника Футбол
Некогда культовое спортивное издание
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал о закрытии печатной версии издания.
"— Артем Вадимович, пост в вашем телеграмм-канале следует понимать, что издание журнала "Футбол" прекращается?
— Да, именно так. Посчитал ненужным выписывать какие-то официальные фразы по этому поводу. По факту "Футбол" закрыт, он не выходит. Поскольку экономическая ситуация нестабильна, то продолжать содержать журнал — это генерировать убытки.
— Такую позицию озвучило УМХ?
— Официальных разговоров нет, но начат процесс закрытия издателя. Перспектива? Позиция УМХ достаточно благожелательная. Если кто-то из спонсоров придет и захочет издание сохранить еженедельник, то права ему будут переданы в аренду на это тяжелое время на абсолютно вменяемых условиях. На самом деле журнал можно в любой момент закрыть и в любой — открыть.
— То есть, заранее планов закрывать "Футбол" у УМХ не было? Все из-за войны?
— Да, конечно. Мы не выходим с того момента, как все началось. Наш последний номер вышел утром 24 февраля, и он до сих пор лежит в продаже.
— Основная причина закрытия — журнал не приносит прибыль?
— Это экономика. Он приносит убытки. Любое принтовое издание сейчас убыточно.
— Долги перед коллективом журнала со стороны УМХ остались?
— Это тонкая штука, она будет решаться в индивидуальном порядке. Вы же понимаете, какое сейчас время? Определенные тонкости наших взаимоотношений присутствуют, переговоры продолжаются. Моей просьбой к руководству было максимально поддержать увольняемых сотрудников в это время.
— Вы или кто-то из журнала "Футбол" сейчас занимаетесь поиском нового издателя?
— Под лежачий камень вода не течет. Конечно, занимаемся. Я переговорю со всеми знакомыми, но опять же, мы все понимаем, что сейчас это соблюдение формальности. Меня смущает прерывание трудового стажа. У меня восемь лет до пенсии. И сейчас попасть в безработные — это очень неприятная вещь. Да, буду искать человека или предприятие, которое сможет заняться этим делом, и лучше, если это будет продолжение журнала "Футбол" хоть в каком-то виде", - рассказал Франков.
Первый выпуск журнала "Футбол" вышел 23-го мая 1996-го года.
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