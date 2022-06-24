  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ХНУ имени Каразина аннулировали кафедры русского языка и литературы
В тренде

В ХНУ имени Каразина аннулировали кафедры русского языка и литературы

Общие новости
(1 голосов)

На базе кафедр создали новую

В ХНУ имени Каразина аннулировали кафедры русского языка и литературы

2day.kh.ua

Новина українською

В Харьковском университете имени В.Н. Каразина (ХНУ) аннулировали кафедры русского языка и литературы.

Вместо кафедр русского языка и литературы в вузе появилась кафедра славянской филологии.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь кафедр русского языка и истории русской литературы подтвердила пресс-секретарь вуза Лилия Змей, сообщает Kharkiv Today.

21 июня на кафедре славянской филологии ХНУ им. В. Н. Каразина сообщили, что 1 июня «в целях оптимизации учебного процесса» была проведена реорганизация структурных подразделений филологического факультета.

Читайте такжеЙожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр

"На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", — проинформировали там.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде