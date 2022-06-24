В ХНУ имени Каразина аннулировали кафедры русского языка и литературы

В Харьковском университете имени В.Н. Каразина (ХНУ) аннулировали кафедры русского языка и литературы.

Вместо кафедр русского языка и литературы в вузе появилась кафедра славянской филологии.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь кафедр русского языка и истории русской литературы подтвердила пресс-секретарь вуза Лилия Змей, сообщает Kharkiv Today.

21 июня на кафедре славянской филологии ХНУ им. В. Н. Каразина сообщили, что 1 июня «в целях оптимизации учебного процесса» была проведена реорганизация структурных подразделений филологического факультета.

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"На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", — проинформировали там.