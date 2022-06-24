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В НАТО почтили память украинского полковника, погибшего в бою с россиянами

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Василий Пичненко погиб в бою с российскими оккупантами

В НАТО почтили память украинского полковника, погибшего в бою с россиянами

NATO Allied Land Command

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Сухопутное командование НАТО провело памятную церемонию в честь полковника ВСУ Василия Пичненко.

На защиту Украины Василий Пичненко встал еще в 2014 году. Тогда был ранен в боях под Дебальцево, но после многих операций и реабилитации снова вернулся на службу.

С 2017 по 2020 год служил в отделении Военного сотрудничества НАТО LANDCOM.

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После выполнения задания в LANDCOM полковник Пичненко вернулся в Украину, где работал в Генштабе Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину он вызвался вернуться в линейную часть, чтобы возглавить батальон в борьбе с агрессором.

Геройски погиб в бою с оккупантами 6 июня 2022 года, похоронен в Ирпене.

"Он обогатил жизнь наших сотрудников и членов их семей своей неустанной трудовой этикой, прочной дружбой и страстью к обучению боевым искусствам. Полковник Пичненко вызывал восхищение у тех, кто его знал. Его отличало невероятное упорство и история жизни.

Пичненко воплотил девиз LANDCOM "Для Солдата". Мы помним его вклад, его любовь к семье, преданность своей стране и то, как он самоотверженно жил до самого конца", - говорится в сообщении на фейсбуке командования НАТО.

В НАТО почтили память украинского полковника, погибшего в бою с россиянами - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
NATO Allied Land Command

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