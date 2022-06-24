В НАТО почтили память украинского полковника, погибшего в бою с россиянами

Сухопутное командование НАТО провело памятную церемонию в честь полковника ВСУ Василия Пичненко.

На защиту Украины Василий Пичненко встал еще в 2014 году. Тогда был ранен в боях под Дебальцево, но после многих операций и реабилитации снова вернулся на службу.

С 2017 по 2020 год служил в отделении Военного сотрудничества НАТО LANDCOM.

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После выполнения задания в LANDCOM полковник Пичненко вернулся в Украину, где работал в Генштабе Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину он вызвался вернуться в линейную часть, чтобы возглавить батальон в борьбе с агрессором.

Геройски погиб в бою с оккупантами 6 июня 2022 года, похоронен в Ирпене.